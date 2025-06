Van aanwinsten tot opvallende jeugdspeler: Willem II start voorbereiding

Willem II is maandag op een hete dag gestart met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De supporters zagen in vergelijking met vorig seizoen flink wat nieuwe gezichten, waaronder aanwinsten Wouter van der Steen, Jari Schuurman en Justin Hoogma. Maar ook zes talenten uit de Onder 21, waaronder Junior Poortvliet, de zoon van oud-international Jan Poortvliet.

Met de komst van Schuurman en Van der Steen haalde Willem II de aanvoerders van FC Dordrecht en Helmond Sport. Justin Hoogma droeg een tijd lang de aanvoerdersband bij zijn vorige club Heracles Almelo. Het wil wel iets zeggen over de ambities van de Tilburgers, die snel terug willen naar het hoogste niveau van Nederland.

Technisch directeur Freek Heerkens heeft zich vooralsnog gericht op de Nederlandse markt, iets wat zijn voorganger Tom Caluwé niet deed. De Belg haalde voornamelijk spelers uit zijn vaderland.

Wie de nieuwe aanvoerder gaat worden, is een van de beslissingen die de nieuwe trainer John Stegeman moet gaan nemen. Erik Schouten zal niet meer gaan strijden om de band, van hem heeft de club afscheid genomen. En naast Schouten van nog meer dan een elftal aan spelers, waaronder maandag van Boris Lambert. De Belg heeft een contract tot de zomer van 2028 in Tilburg, maar gaat op huurbasis naar het Belgische KV Kortrijk. Door alle vertrekkers gaat Heerkens drukke tijden tegemoet om tot een zo sterk mogelijke selectie te komen.

Van Nick Doodeman werd in eerste instantie het contract niet verlengd, maar de vleugelaanvaller heeft een jaar bijgetekend. "Afgelopen jaar was pittig voor iedereen die Willem II een warm hart toedraagt. Ik ben strijdbaar en wil komend seizoen alles geven om samen met het team én de supporters iets moois neer te zetten. Na drie jaar in Tilburg voel ik me hier thuis en ben ik hartstikke blij dat ik nog een jaar onderdeel mag uitmaken van het rood-wit-blauw."

Bij Willem II krijgen zes spelers uit het eigen beloftenteam de kans om zich te bewijzen aan de technische staf. Karst de Leeuw traint al wat langer mee bij de eerste selectie, maar ook Junior Poortvliet, Siegert Baartmans, Mishawn Molina, Jayden Spier en Julian van Esdonk hopen op een kans. Poortvliet is gezien zijn achternaam een interessante speler, want vader Jan (69) had als speler en trainer een rijke carrière. Zo speelde hij met het Nederlands elftal de WK-finale van 1978 en dat jaar won hij met PSV de UEFA Cup.

Stegeman genoot van de eerste training, zo liet hij weten tegenover Omroep Tilburg. "Er zit een bepaald dna in me dat ik het heel erg leuk vind om het publiek te vermaken. Bovenal wil ik winnen, ik kan heel slecht tegen m'n verlies. Winnen dan wel graag op een manier die bij mij hoort. Al zal dat niet altijd zo zijn, soms vraagt een wedstrijd om iets anders."