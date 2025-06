Asfalttemperaturen stijgen naar 50 graden: zo blijf je veilig in de hitte

De hitte zorgt voor bijzonder hoge temperaturen. Het asfalt was maandag in Brabant al tussen de 42 en 46 graden en dinsdag wordt het nóg warmer. Rijkswaterstaat het hitteprotocol in werking gesteld. Dat betekent dat gestrande automobilisten bij pech niet langer langs de snelweg hoeven te wachten. In plaats daarvan worden ze zo snel mogelijk naar een veilige plek gebracht.

"Strand je met pech, zorg dat je de schaduw opzoekt achter de vangrail door middel van een boom", adviseert weginspecteur Tobias Jansen van Rijkswaterstaat. “Zorg dat je voldoende drinkwater bij je hebt en neem een paraplu mee, want deze kun je ook gebruiken als parasol.”

Het asfalt kan morgen warmer dan 50 graden worden (foto: Omroep Brabant).

Normaal gesproken moeten gestrande automobilisten zelf hulp regelen, maar met de extreme hitte worden zij nu zo snel mogelijk van de weg gehaald. "We halen elke gestrande automobilist van de weg af samen met onze berger", zegt Jansen. "Asfalttemperaturen gaan omhoog, hulp kan lang duren en we willen gewoon niet dat mensen zo lang in een voertuig zitten met deze hitte. Vandaar dat we ze in ieder geval zo snel mogelijk van de weg af halen." De gestrande automobilisten worden vervolgens naar locaties gebracht waar ze beschutting en water kunnen krijgen, zoals tankstations.

Oververhitting

Jansen waarschuwt dat mensen de hitte vaak onderschatten. Oververhitting en onwel worden liggen op de loer, vooral langs wegen zonder schaduw of voorzieningen. "We zien nog steeds te vaak mensen die geen water bij zich hebben of er eigenlijk niet op voorbereid zijn. Mensen hebben niet in de gaten hoe warm het kan zijn naast de snelweg. Het is en blijft toch echt gevaarlijk."

Sitemanager Jos van Gulick moet opnieuw water bijvullen (foto:: Omroep Brabant).

Bij tankstation Esso Kriekampen in Oirschot zien ze de drukte stijgen. Veel automobilisten maken een tussenstop om iets te drinken te halen, zo ook Marc Somers uit Dongen: "Ik zit heel veel op de weg, dus stoppen we even bij een benzinestation hier om even een koud watertje te halen of iets anders." Sitemanager Jos van Gulick vult de watervoorraad meerdere keren per dag aan. "We moeten de voorraden flink aanslepen. We hebben vandaag extra veel gekregen. En we hebben sowieso alles omhoog geschroefd voor deze periode, dus laat maar komen." Extra maatregelen

Veel reizigers nemen extra maatregelen om de hitte te trotseren. Zo ook Toon Klaasen uit Berkel-Enschot. "Ik zorg voor voldoende water aan boord en af en toe wat verkoeling met airco." Ondanks de hitte blijft hij dagelijks de weg op gaan. "Het is nou eenmaal mijn beroep en morgen weer een dag, dan gaan we gewoon weer de weg op." Hij vindt de hitte eigenlijk wel fijn. "Ik kan er heel goed tegen."

Bert Oomen met zijn drinkfles en stukkeltje appel (foto: Omroep Brabant).