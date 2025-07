Ties (19) draait voor 40.000 mensen op Duits festival: 'Een droom'

Van een paar duizend mensen in het publiek, naar grofweg 40.000: het overkomt de 19-jarige techno-dj Ties van Dun uit Waalwijk. Zaterdag staat hij op het Duitse festival Ruhr-in-Love in Oberhausen. "Dit is een hele grote kans", vertelt hij. "Letterlijk een droom die uitkomt."

Belangrijke opstap In eerste instantie kon hij het nauwelijks geloven. “Dat een techno-icoon als Klaudia mij kiest is heel bijzonder. Het was een beetje onverwachts, ik had er niet op gerekend. Ik achtte mijn kans vrij klein, ik was de enige Nederlander én de jongste.”

“Ik was vrij en besloot gelijk een mix te maken, niet wetende dat het zo zou uitpakken.” Uit meer dan 200 inzendingen werd Ties gekozen als een van de vijf finalisten. Het verlossende bericht kwam toen hij op een terras zat: ‘Congratulations, you're the winner of the contest’. “Dat voelde heel bijzonder.”

Zijn optreden op de mainstage van Ruhr-in-Love, wat ook zijn debuut in Duitsland betekent, beschouwt Ties als een belangrijke opstap in zijn nog prille carrière. Hij draait pas sinds 2020, toen hij tijdens de coronaperiode meer tijd thuis doorbracht en zichzelf leerde draaien via YouTube-tutorials. Eerst via een app op zijn iPad en later op een echte dj-set. “Het was mijn uitlaatklep, die dj-set is nu afgeleefd,” zegt hij lachend.

Naast zijn dj-carrière studeert Ties Ondernemerschap& Retail Management aan Avans Hogeschool. Hij zit in zijn laatste jaar en oefent dagelijks achter de draaitafels om zijn draaiskills te verbeteren.

Eigen sound

Tot nu toe draaide hij voor maximaal een paar duizend mensen. Zijn grootste show was tijdens het Amsterdam Dance Event, samen met de Spaanse dj Indira Paganotto. Een moment dat zijn moeder niet zal vergeten. “Dat was helemaal bijzonder,” vertelt ze. “Hij was pas een week 18 en had nog helemaal geen ervaring. Maar hij heeft met zijn enthousiasme het publiek gepakt, dat was fantastisch.”

Zaterdag staat hij voor het eerst écht zelf op een groot podium, voor een massaal publiek. En dat als 19-jarige autodidact.

Samen met zijn moeder ontwikkelde hij zijn eigen sound: een energieke mix van peak time techno en acid techno, vol duistere, industriële beats en scheurende melodieën. “Ik word er energiek van en sta erachter. Het pakt me.” Zijn sets bouwt hij bewust op. “Maar ik creëer een opbouw naar een harde eindklapper. De hele set wil ik het publiek blijven boeien.”

Netwerken

Voor zijn optreden in Oberhausen neemt hij drie mensen mee: zijn vader, moeder en een vriendin van zijn ouders. “Ik ken verder niemand die gaat, dus ik hoop heel veel te netwerken.”