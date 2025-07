Akkoord NAC en gemeente: club krijgt stadion in erfpacht

NAC en de gemeente Breda hebben dinsdag een akkoord bereikt over het Rat Verlegh Stadion. In een intentieverklaring koopt NAC acht businessruimtes in het stadion van de gemeente en krijgt de voetbalclub het veld, de tribunes en de gebouwen in erfpacht. Beide partijen gaan er hierdoor financieel op vooruit en de gemeenteraad, die moet beslissen, is dan ook op de hoogte gesteld.

Er lijkt dan toch een einde te komen aan de financiële verstrengeling tussen NAC en de gemeente Breda. Het oorspronkelijke plan, waarin NAC het gehele Rat Verlegh Stadion en de onderliggende grond zou terugkopen van de gemeente, gaat niet door. Maar er is een mooi alternatief bedacht. Geen koop maar erfpacht

Omdat de gemeente de grond niet wil verkopen, is ervoor gekozen dat NAC die voor langere tijd in erfpacht krijgt. Erfpacht houdt in dat een partij de grond van een ander mag gebruiken alsof het zelf de eigenaar is. NAC is daarmee veel goedkoper uit dan huren, wat de club nu doet, en hoeft geen rente en aflossing te betalen van eerder gedane leningen. Breda kan zo aanspraak blijven maken op eventuele grondwaardestijgingen. Bovendien houden ze controle op wat er op die locatie in de stad gebeurt.

Ook het veld, de gebouwen, de tribunes en twee torens komen met eenzelfde erfpachtconstructie terecht bij NAC. De club wordt verantwoordelijk voor het onderhoud en kan er naast wedstrijden ook evenementen organiseren om de inkomsten op te krikken. Hiermee is ook de door de gemeenteraad zo gewenste ontvlechting tussen NAC en gemeente bewerkstelligd.

Redden van ondergang In 2003 kocht de gemeente Breda het stadion (en de omliggende gronden) van NAC voor ruim vijftien miljoen euro om de club te redden van een financiële ondergang. NAC ging na een periode van wanbeleid niet failliet, maar betaalde vanaf dat moment wel huur aan de gemeente Breda. Al het onderhoud wordt sindsdien ook doorberekend.