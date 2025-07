Weldoener vast in hitte nu bus is gestrand, niemand lijkt te kunnen helpen

Hij wilde er in Haarlem een project voor daklozen mee starten. Hen een zinvolle dagbesteding geven. Maar de oude SRV-wagen die Eddy maandag met zijn eigen geld in Reusel had gekocht, begaf het op dinsdagochtend in Tilburg, pal voor de rotonde met het Draaiend Huis. "De wagen doet niets meer."

"De koppeling heeft het begeven", vertelt Eddy. "Ik kan niet meer schakelen." Hij slaagde er nog wel in de bus in de eerste versnelling naar het fietspad te duwen. "Daar staat-ie wat veiliger."

"Ik ben geen automonteur..."

Hij vroeg de ANWB of die hem wellicht kon helpen. Maar die wees hem erop dat de APK van deze wagen al sinds 1980 is verlopen en dat ze om die reden niets voor hem kunnen betekenen. Daarop polste hij acht autobedrijven in de regio. "Maar deze oude SRV-wagen is twaalf meter lang. Die past niet op hun wagens." Dus nu staat Eddy daar. Zonder hulp, in de hitte. "En ik ben geen automonteur..."

"Ik vind mijn eigen problemen minder belangrijk dan die van anderen."

Intussen krijgt hij allemaal appjes van de cliënten die hij begeleidt. Zij schakelen bij om Eddy te helpen. Onder wie Sofia: "Onze beste maat, de fantastische échte hulpverlener van Stichting Steunpunt die opkomt voor kwetsbare mensen zoals dak- en thuislozen, heeft nu zelf echt heel hard hulp nodig", schrijft ze aan Omroep Brabant.

"Veel kwetsbare mensen missen een zinvolle dagbesteding."

De weldoener, die vroeger zelf een horecabedrijf had, kocht de bus in Reusel van een groep jongeren. "Die gebruikten deze oude SRV-wagen als mobiel café." Eddy wil van de SRV-wagen een mobiel bakkerswinkeltje maken. "Veel kwetsbare mensen missen namelijk een zinvolle dagbesteding", weet hij uit zijn tijd dat hij zelf een tijd dakloos was. "Je moet in zo'n situatie niet vastlopen in je ellende." Hij zou het mobiele bakkerswinkeltje willen koppelen aan een MBO-opleiding. "Zodat mijn cliënten van alles leren: van zelf brood bakken tot in- en verkoop en marketing." Hij legt uit: "Als je deze mensen kansen geeft om te herstellen, volgt de rest vanzelf."

"Je herstel begint pas zodra je iets om handen hebt."