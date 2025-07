Oververhitte ouderen koelen af in dit gemeentehuis

Het KNMI heeft code oranje afgekondigd, vanwege temperaturen die dinsdag kunnen oplopen tot 38 graden, en de eerste regionale hittegolf van 2025 is sinds vanmorgen een feit. Ook de lokale hitteplannen worden in werking gezet. De tropische temperaturen zijn geen pretje voor veel mensen op leeftijd. Daarom kunnen zij in Oosterhout verkoeling zoeken in het gemeentehuis.

"We beschermen samen onze inwoners tegen de gevolgen van hitte", zegt de gemeente Oosterhout. Die besloot dinsdag haar lokale hitteplan in werking te stellen, nadat maandag meerdere ouderen bezorgd naar hen belden. Zij stellen het gemeentehuis weer open, net als in 2019. Toen konden de ouderen afkoelen in de kantine en de raadszaal.