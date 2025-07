Drie keer groter dan Vondelpark, De Wielewaal vanaf eind september open

Het is een groene parel in Eindhoven die voor de buitenwereld verborgen bleef, maar dat duurt niet lang meer. De poorten van voormalig Philips-landgoed De Wielewaal gaan op 27 september open. Het was privébezit en bleef ruim een eeuw dicht voor een breed publiek. Straks is dan voor iedereen te ervaren hoe de wereld eruitziet achter de metershoge, statige hekken.

Het landgoed is drie keer zo groot als het Vondelpark in Amsterdam. "Het is de eerste keer dat wij als gemeente zo'n stuk grond in een keer openstellen", zegt wethouder Rik Thijs. Het park is alleen tussen zonsopkomst en zonsondergang open voor bezoekers. ’s Nachts gaan de poorten op slot en lopen er boa's. "Om mensen niet het plezier te laten verstoren van anderen." De Wielewaal wordt een openbaar park, maar sommige delen van het landgoed blijven dicht om de natuur met rust te laten. Mountainbikes, motorvoertuigen en grote evenementen zijn daarom ook niet toegestaan. Honden zijn wel welkom, maar moeten aangelijnd blijven. “Je kunt er prachtig wandelen langs vijvers, monumentale bomen, azalea’s en rododendrons", zegt Thijs. "Met een beetje geluk spot je reeën, vossen of zelfs een ijsvogel. En wie weet hoor je het zeldzame vogeltje de wielewaal zingen."

Een van de parktuinen bij de Wielewaal (foto: gemeente Eindhoven).

Landgoed De Wielewaal werd in 1912 gekocht door Anton Philips om te gebruiken als buitenverblijf. Al die jaren bleef het gesloten voor het publiek. "Voor heel veel mensen is het mysterieus wat dat landgoed De Wielewaal nu betekent", zegt wethouder Thijs. Het landhuis werd in 1934 gebouwd in opdracht van Frits Philips en werd jarenlang door hem en zijn gezin bewoond. Frits Philips verbleef er zelf tot aan zijn dood in 2005.

Wethouder Rik Thijs geeft alvast een rondleiding over De Wielewaal.

Op de Wielewaal is veel van deze Philips-geschiedenis terug te vinden. "Het verhaal gaat dat Frits Philips elke dag met een prachtig ochtendritueel begon. Dan dronk hij een kopje thee met als uitzicht het Azalealaantje. Ik denk dat dit een van de publiekstrekkers wordt. Zeker in het voorjaar, als het in bloei staat. Het is echt Eindhovens cultureel erfgoed."

Het bankje waar Frits Philips thee dronk (foto: Rogier van Son).

De gemeente Eindhoven kocht landgoed De Wielewaal inclusief het landhuis in 2022 voor 29 miljoen euro. De vorige eigenaar mocht er tot half juni van dit jaar blijven wonen. De afgelopen jaren heeft de gemeente ervoor gezorgd dat het landgoed veiliger en toegankelijk is gemaakt. Op het landgoed blijven in twee verschillende huizen twee nazaten van de familie Philips wonen. Hekken moeten ervoor zorgen dat hun privacy niet verstoord wordt. Frits Philips jr. is een van de twee. "Ik heb er heilig vertrouwen in dat mensen anderen respecteren in hun behoefte aan rust, privacy en veiligheid." Hij vindt het geweldig dat het landgoed straks open is voor iedereen. "Mensen komen letterlijk en figuurlijk op De Wielewaal op adem van de stormachtige ontwikkelingen die in de Brainportregio aan de gang zijn." Wethouder Rik Thijs: "Het openstellen van het landgoed betekent meer groen voor Eindhoven om van te genieten en in te recreëren, bewegen en ontspannen. Dat is nodig met het oog op de toekomst. De stad groeit en er komen steeds meer?mensen. We investeren niet alleen in stenen, maar ook in een groene en gezonde leefomgeving." Het natuurrijke gebied met vijf landhuizen strekt zich uit over 144 hectare, zo'n tweehonderd voetbalvelden. Al eerder werd bekend dat tweesterrenrestaurant Tribeca uit Heeze in het iconische, voormalige landhuis van Frits Philips komt te zitten. De planning is dat het landhuis in het voorjaar van 2026 de deuren opent voor gasten. In de voormalige tuinmanswoning moet uiteindelijk een bezoekerscentrum van Natuurmonumenten komen.