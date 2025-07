Buurvrouw ziet man bloedend in deuropening, twee bewoners naar ziekenhuis

In een appartementencomplex aan de Malvalaan in Waalre zijn dinsdagochtend twee gewonden gevonden. Volgens buurtbewoners was er een steekpartij in een woning. Mogelijk ging daar een overval aan vooraf. Veel politie is aanwezig in de straat.

Een van de gewonden, een man, werd bloedend in de deuropening gevonden door de overbuurvrouw. Dat melden buurtbewoners aan de 112-correspondent van Omroep Brabant. De man zei dat er iemand met een mes was. Vervolgens is 112 gebeld.

De politie benadrukt dat er nog veel onduidelijk is in de zaak. De politie bezet de tweede en derde verdieping van het appartementencomplex. Of het om een woningoverval gaat en hoe de mensen gewond zijn geraakt, is niet duidelijk. Wel zegt de politie dat het naar het complex ging na een "melding van een mogelijke woningoverval". De twee gewonden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. “We doen onderzoek naar de feiten en omstandigheden”, zegt de politie.