ChatGPT bedenkt technofestival in Hank: 'Hulp soms over de top'

‘Verzin een festival in de gemeente Altena’. Dat is eind 2023 zo’n beetje de opdracht die Rick Kramer (25) uit Giessen geeft aan ChatGPT. Vrijdag 11 en zaterdag 12 juli is het na flink wat tegenslagen, waaronder een eerder noodgedwongen afgeblazen festival, eindelijk zover. Dan vindt zijn hardstyle- en technofestival Industrial Insanity plaats in Hank, volledig ondersteund door kunstmatige intelligentie. “We creëren iets menselijks, met iets totaal onmenselijks.”

Een vroegtijdig stilgezette kaartverkoop, een schuld van 180.000 euro en een nog lopende rechtszaak. Eigenlijk zou Ricks hardstyle- en technofestival, dat hij met hulp van ChatGPT organiseert, al eerder hebben moeten plaatsvinden. Maar een afgekeurde binnenlocatie gooide roet in het eten. “Toen heb ik wel een beetje bij de pakken neergezeten”, zegt de 25-jarige jongen, die een sportopleiding heeft gevolgd aan het CIOS Zuidwest-Nederland in Breda en Goes. "Fuck it, we proberen het nog een keer", denkt hij drie maanden later. Tricky, noemt hij die doorstart, maar ChatGPT staat hem wederom bij in de organisatie. "Ik wil iets op de kaart zetten en kijken hoe ver AI hierin kan komen." ChatGPT geeft hem financieel advies en Rick sluit vervolgens een lening van een ton af, vanwege zijn verloren geld. De overige begrootte drie ton betaalt hij uit eigen zak. Rick is business- en lifestylecoach, heeft een bouwbedrijf en regelt licht en geluid voor DJ's.

Naast geldtips, reikt ChatGPT hem ook een nieuwe locatie aan: het twee hectare grote parkeerterrein van wegrestaurant Napoleon in Hank. Die buitenlocatie blijkt vanwege de centrale ligging langs de A27 tussen Breda en Gorinchem het meest geschikt.

"Omdat techno steeds populairder wordt, adviseerde ChatGPT om dat ook mee te pakken."

In eerste instantie wil Rick eind 2023 een Nederlandstalig festival organiseren, maar die blijken er al best veel te zijn. Daarom laat hij ChatGPT berekenen welk muziekgenre het meest wordt beluisterd in zijn omgeving. Hardstyle uptempo, zo blijkt. “Dat is heel erg gewild in deze gemeente en omstreken. Ook techno wordt steeds populairder, dus ChatGPT adviseerde dat ook mee te pakken.” Zelfs de artiesten krijgt hij aangedragen door het programma. Overigens is niet alle hulp van ChatGPT even bruikbaar, zegt Rick. “Soms was het echt over de top.” Zo zou het podiumontwerp een hoofd met een bewegende mond moeten worden. “Dat paste niet binnen het budget.”



Toch zijn er nu twee podia, met een ruim negen meter hoog stagedesign. “De DJ staat centraal in een verlaten, industriële look met een technologisch tandje.” Maar het kloppende hart van Industrial Insanity, dat de organisator 'the next AI experience' noemt, is kunstmatige intelligentie zelf. In het midden van het terrein hangt namelijk een groot hart. “Als er vreugde in de lucht hangt, gaat dit sneller kloppen.” Er worden analyses uitgevoerd, om de stemming van het publiek te peilen. Per dag zijn er maximaal 6000 bezoekers welkom.

"ChatGPT adviseerde om hartslagmeters in de polsbandjes te stoppen."

ChatGPT adviseerde eerst om het enthousiasme van festivalbezoekers te meten door middel van hartslagmeters in de polsbandjes. “Maar we hadden het gevoel dat mensen dat nog eng of raar zouden vinden.” Daarom wordt dit nu gepeild met camerabeelden en geluidsopnames. “Die data worden gebruikt, zodat we in de toekomst een betere beleving kunnen bieden. We hopen over drie jaar één van de grotere jongens te zijn." Naast snoeiharde kicks, rauwe beats en industriële klanken, hoopt Rick de festivalbezoekers ook mee te kunnen geven hoeveel AI eigenlijk al kan en weet. “Het is zo vooruitlopend. Dat is gewoon bizar.”