Bosz maakt zich niet druk na vertrek sleutelspelers: 'Snap de zorgen wel'

De doelstelling van PSV is duidelijk. Ondanks het vertrek van meerdere belangrijke spelers gaan de Eindhovenaren voor het derde seizoen op rij voor de titel. "Als je bij een topclub als PSV werkt, dan moet je altijd voor de hoofdprijs gaan."

Tijdens de eerste training dinsdagochtend op een snikhete Herdgang is een redelijk kleine spelersgroep aanwezig, onder meer de internationals ontbreken nog. Grote afwezige is Luuk de Jong. De 34-jarige spits is sinds dinsdag transfervrij. "Hij heeft niet gezegd dat hij gaat en ook niet dat hij blijft", zegt Bosz daarover. "Luuk weet het echt nog niet. Normaal is het klaar als een speler transfervrij is, maar hij moet nog een beslissing nemen. Er komt wel een moment dat we als club door moeten schakelen, het mag niet te lang duren." Bosz deed de oud-international een aanbod om mee te trainen en zo zijn conditie op peil te houden. Daar is hij nog niet op ingegaan. "Ik heb geweldig met hem samengewerkt en hij heeft zoveel voor PSV betekend. Maar het is ook wel een beetje eigenbelang. Stel dat Luuk besluit om te blijven, dan heeft hij al de nodige trainingen in de benen."

Als De Jong PSV gaat verlaten, dan halen de Eindhovenaren een andere spits. Die moet de concurrentie aangaan met Ricardo Pepi. De Amerikaan is nog steeds herstellende van een zware knieblessure, maar de club hoopt dat hij tijdens de start van de competitie in actie kan komen. De selectie van PSV krijgt sowieso een metamorfose. Doelman Walter Benitez en centrale verdediger Olivier Boscagli zijn al vertrokken en hoogstwaarschijnlijk voetballen Malik Tillman en Noa Lang binnenkort bij respectievelijk Bayer Leverkusen en Napoli.

"We staan niet bovenaan de voetbalpiramide."

"Er wordt veel over deze jongens geschreven, maar het kan zomaar zijn dat er nog iemand anders gaat. Als Nederlandse topclub staan we niet bovenaan de voetbalpiramide. Een Real Madrid hoeft geen spelers te verkopen en zo zijn er nog vier of vijf meer. Maar een Borussia Dortmund moest bijvoorbeeld ook Haaland laten gaan, dat krijg je als je niet op de hoogste trede van de ladder staat." In de media leest hij regelmatig transfernieuwtjes, die hij lang niet allemaal serieus neemt. "Soms moet ik lachen als ik dingen voorbij zie komen. Dat komt omdat zaakwaarnemers een belangrijke rol spelen. Die vinden het fijn als PSV wordt gelinkt aan hun spelers." Bosz ziet in de belangstelling voor zijn spelers iets positiefs. "Ik ben trots dat we twee jaar met die jongens hebben gewerkt en dat ze stappen hebben gezet. Als betere speler gaan ze voor een goed bedrag naar een mooie club."

Peter Bosz (foto: ANP / Rob Engelaar).