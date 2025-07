Nattigheid voor zwembad: dicht op heetste 1 juli ooit

Een flinke domper voor Recreatieoord De Warande in Oosterhout. Op de warmste 1 juli ooit gemeten, kampt het zwembad met technische problemen. Daardoor zit een frisse duik in de buitenbaden er dinsdagmiddag niet in.

Terwijl de zon hoog aan de hemel staat, likken groep 8-leerlingen van een basisschool uit Roelofarendsveen beteuterd aan een raketje. Ze zijn op schoolkamp in Oosterhout en zouden vandaag gaan zwemmen bij De Warande. Maar door technische problemen, valt dat uitje in het water. “Hier had het moeten gebeuren vandaag”, zegt een medewerker van het recreatieoord. Op warme dagen als deze, liggen er normaal gesproken 4.500 tot 5000 handdoeken op het grasveld. Nu ligt het veld er verlaten bij.

Geen handdoek te bekennen op Recreatieoord De Warande (foto: Niek de Bruijn)

“Oh, jullie zijn helemaal dicht”, constateert een jongen, terwijl hij langs een medewerker naar binnen probeert te fietsen. Een groepje jongens staat in zwemkleding bij hun scooters en fatbikes, een moeder en haar dochtertje maken rechtsomkeert met hun fiets. “Ze hadden bedacht om een lekkere dag af te koelen, maar zijn gelukkig begripvol”, zegt de zwembadmedewerker. Bezoekers die voor een dichte deur staan, worden doorgestuurd naar zwembad De Ganzewiel in Raamsdonksveer, De Randoet in Made, het Puzzelbad in Terheijden of De Vennen in Dongen.

Bezoekers van Recreatieoord De Warande staan voor een dicht hek (foto: Niek de Bruijn)

Een kapotte computer, die onder andere de chloordoseringen en PH-waardes van de zwembaden controleert, is de reden dat de badgasten niet kunnen zwemmen bij De Warande. “We willen onveilige situaties voor zijn, dus we hebben deze maatregel moeten nemen”, legt de zwembadmedewerker uit. Ondertussen zitten de kinderen uit Roelofarendsveen in de schaduw van de bomen op het parkeerterrein te wachten op een door De Warande geregelde bus. Die zal hen naar zwembad De Ganzewiel in Raamsdonksveer brengen. “Ze hadden bij ons gereserveerd, dus dit is het minste dat wij voor ze kunnen doen”, zegt de medewerker. Er klinkt luid gejuich als de bus de parkeerplek op komt rijden. Toch nog een verfrissende duik. De Warande verwacht woensdag weer open te kunnen. “We zijn al aardig op weg om dit zaakje op orde te maken.”