Grote brand op speedboot in de Biesbosch, opvarenden springen in het water

Op een speedboot in het water van de Biesbosch bij de Aakvlaai in Hank is dinsdagmiddag brand uitgebroken. Daarbij kwam een grote zwarte rookwolk vrij. De melding van de brand kwam rond twee uur 's middags binnen.

De opvarenden zijn van de boot gesprongen, melden ooggetuigen aan Omroep Brabant. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio meldt ze ongedeerd zijn gebleven, maar van de boot is weinig overgebleven.

Druk

Op het moment dat de brand uitbrak was het druk op het water in de Biesbosch. Op beelden is te zien hoe mensen vanaf bootjes toekijken hoe de speedboot in vlammen opgaat.

Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Het vuur was snel geblust dankzij de inzet van de snelle blusboot van de brandweer uit Made. De speedboot raakte flink beschadigd en wordt weggesleept.