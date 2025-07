Brand bij elektriciteitshuisje: honderden huizen zonder stroom

Zo'n vijfhonderd huizen in en rond Mariaheide zitten sinds dinsdagmiddag zonder stroom. Dat komt door een brand bij een elektriciteitshuisje, zo meldt de gemeente Meierijstad.

Het duurt nog tot tien uur dinsdagavond voordat de huizen weer stroom hebben, meldt Enexis.

De brand woedde in een berm in de buurt van het elektriciteitshuisje. De gemeente meldde rond tien voor half vijf dat die brand onder controle was.