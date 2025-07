Brand in elektriciteitshuisje: honderden huizen zonder stroom

Zo'n vijfhonderd huizen in en rond Mariaheide zaten sinds dinsdagmiddag enige tijd zonder stroom. De oorzaak was een brand in een elektriciteitshuisje aan Het Broek in Veghe. Volgens netbeheerder Enexis hebben bijna alle aansluitingen sinds kwart over vijf weer elektriciteit, maar drie adressen zitten waarschijnlijk nog urenlang zonder stroom.

De brand werd even voor half vier ontdekt in het elektriciteitshuisje in het buitengebied van Veghel. Een klein uur later was het vuur onder controle, maar Mariaheide zat daardoor wel zonder stroom

Volgens de netbeheerder is de schade aan het elektriciteitshuisje groot en zullen monteurs nog lang bezig zijn. Onder de drie adressen die nog geen stroom hebben, zou volgens Enexis ook een camping zijn voor arbeidsmigranten. Noodaggregaat

De netbeheerder gaat, als het nog lang duurt, een noodaggregaat voor dat adres proberen te regelen. De bedoeling is dat iedereen om tien uur weer elektriciteit heeft, maar het kan volgens Enexis langer duren.