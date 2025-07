Wegdek komt door warmte omhoog, wielrenner raakt ernstig gewond

Op een fietspad aan de Provincialeweg in Someren is dinsdagmiddag een betonnen wegdek enkele centimeters omhooggekomen door de warmte. Een wielrenner fietste tegen het omhooggekomen wegdek en werd daarbij gelanceerd.

De wielrenner kwam enkele meters verderop op het asfalt terecht en is ernstig gewond geraakt. De man is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die is uiteindelijk niet meer geland.