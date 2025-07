Auto komt stil te staan op spoorwegovergang, bomvolle trein ramt achterkant

Een trein heeft dinsdagmiddag een auto geramd op een spoorwegovergang aan de Boslaan in Vught. De auto kwam in een file terecht, waardoor de achterkant van de wagen nog deels op het spoor stond. In de trein zaten zo'n 500 passagiers een uur en tien minuten vast.

In de auto zaten vier jonge mannen. Zij konden allemaal op tijd de auto uitkomen en raakten niet gewond. De trein stond na het ongeluk stil. De machinist was te geschrokken om door te rijden en is door een collega vervangen, meldt een woordvoerder van de NS. Door het ongeluk lag het treinverkeer tussen Den Bosch en Tilburg helemaal stil. Medewerkers van ProRail hebben water uitgedeeld aan de passagiers van de gestrande trein. De airco heeft al die tijd gewoon gewerkt, voegt een woordvoerder van de NS nog toe. De trein raakte niet ernstig beschadigd en kon doorrijden richting Tilburg.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

