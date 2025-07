NAC-supporters gaan voor handhaving: 'De club is booming'

NAC is de voorbereiding op het nieuwe seizoen dinsdagavond begonnen met een 9-0 overwinning op SV Terheijden. Wat opviel was dat het ondanks de hitte erg druk was langs de lijn. "Als ze voor NAC een stadion met 30.000 plekken bouwen, dan zit het ook vol", zegt Boy Kemper die de eerste helft de aanvoerdersband droeg.

Kemper merkt dat de club enorm leeft in de stad en omgeving. "Ik weet niet hoe het er hier vroeger aan toeging, maar in de afgelopen seizoenen is het steeds extremer geworden. Ik woon in de binnenstad en ik word zoveel aangesproken door fans. Dat heb ik nergens anders in mijn carrière meegemaakt." Gertjan Dudok uit Lage Zwaluwe is met zijn dochters Myrthe en Sascha en vriend Niels van Ham bij de wedstrijd. Hij noemt het ongelofelijk hoe populair de club is. "Ik denk dat NAC qua supportersaantallen bij de top vijf van Nederland zit. Er is een wachtlijst van meer dan 3.000 supporters voor een seizoenkaart. Je kunt niet even een jaartje besluiten om te stoppen, want dan kom je er daarna niet meer tussen."

Hij hoopt dat NAC er net als vorig jaar in slaagt om zich rechtstreeks te handhaven. "Als we opnieuw vijftiende worden, dan ben ik heel tevreden. Van daaruit kun je de komende jaren verder gaan bouwen. Wij als supporters zien het liefst spelers die de mouwen opstropen. Als ze daarnaast goed kunnen voetballen, is dat mooi meegenomen." Op een leeg voetbalveld bij SV Terheijden is een groep van vijftien jongetjes aan het voetballen. Dertien ervan dragen de clubkleuren van NAC. Iets verderop staan de in het geel geklede Milan en Ryan uit Lage Zwaluwe samen met een groep vrienden. Ze hebben er vertrouwen in dat hun club opnieuw minimaal drie ploegen onder zich gaat houden in de Eredivisie. "Maar dan moeten er nog goede transfers plaats gaan vinden. Daar hebben we vertrouwen in."

De vrienden uit Lage Zwaluwe bij de oefenwedstrijd van NAC. (Foto: Leon Voskamp)

Thijs Kroezen, een bekende NAC-supporter, is het met hen eens. "Handhaving is een realistische doelstelling en absoluut geen schande. Het tweede jaar in de Eredivisie is moeilijker dan het eerste. Ik hoor dat er met club als Telstar, FC Volendam en Excelsior kleinere clubs bijkomen, maar die kunnen met minder druk voetballen en mogelijk is het geluk aan hun zijde." De Bredanaar is blij hoe de club er momenteel voorstaat. "Het is niet normaal hoe booming NAC is geworden. Dat komt onder meer omdat de verkoop aan de City Football Group niet doorging. Door de promotie naar de Eredivisie en de inzet van lokale certificaathouders is het heel hard gegaan met de publieke belangstelling."