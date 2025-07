Hulpdiensten zoeken massaal naar drenkeling, maar vinden alleen skateboard

De hulpdiensten zijn dinsdagnacht massaal uitgerukt in Eindhoven. In de wijk Meerhoven zou iemand in het water zijn gevallen. Vier brandweerwagens, politie, ambulance, een traumahelikopter en een duikteam snelden naar de plek toe. Duikers zochten het water af, maar hebben uiteindelijk niemand gevonden.

Een buurtbewoner zou rond middernacht een plons hebben gehoord en belde bezorgd de politie. Brandweerlieden gingen het water in en agenten spraken met mensen op straat, om meer duidelijkheid te krijgen over wat er kon zijn gebeurd . Het tafereel trok heel wat bekijks van mensen in de omgeving. Na een zoektocht kwamen uiteindelijk alleen een skateboard en een pion boven water. De hulpdiensten schaalden af en uiteindelijk vertrok het hele circus weer.

Foto: Persbureau Heitink.