Opnieuw poging tot brandstichting bij café in 'chique' wijk

Bij café Boerke Verschuren aan de Ginnekenmarkt in Breda is woensdagochtend vroeg geprobeerd brand te stichten. Er werd een ruit vernield met een steen en een buurtbewoner schrok wakker van die klap.

De brandweer controleerde daarna of alles goed was geblust. De politie kwam met meerdere agenten naar het café en sprak met mensen in de buurt. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is.

Eerdere explosies

Het is al de zoveelste vernieling bij het café. In december en januari werden er ook al pogingen gedaan om brand te stichten en gingen er explosies af. Bij een van die aanslagen sneuvelden ook de ruiten van andere gebouwen in de straat. Hiervoor werd een 18-jarige man opgepakt.

De eigenaar van de kroeg zei eerder dat hij niet weet waarom mensen het op zijn café gemunt hebben. Hij verwachtte ook niet dat de gemeente zijn kroeg uit voorzorg zou sluiten. "Ik ben een simpele kroegbaas. Dit is ook een van de meest chique wijken van Breda. Dus zeker geen criminele bende."