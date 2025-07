Vrachtwagen vliegt tijdens het rijden in brand

Een vrachtwagen die op het Jagersveld in Uden reed, is in de nacht van dinsdag op woensdag in vlammen opgegaan.

De chauffeur stopte tijdens zijn rit, omdat hij wat vermoedde. Niet veel later vloog de cabine in brand.

Toen de brandweer aan kwam rijden, stond de vrachtwagen volledig in lichterlaaie. Er waren drie brandweerwagens nodig om het vuur te bestrijden. Tijdens het blussen waren er meerdere ontploffingen te horen. Het is niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Foto: Persbureau Heitink.