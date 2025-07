Puppy’s op klaarlichte dag uit tuin gestolen: ‘Wie doet zoiets?'

Dieven hebben op klaarlichte dag vier puppy’s gestolen uit een tuin aan de Angoralaan in Oss. De daders braken zondag de poort bij Angela’s huis open en haalden de vier pups weg. De moederhond en twee andere puppy’s lieten de inbrekers achter. “Het is gewoon verschrikkelijk”, zegt Angela.

Toen ze zondagavond even van huis was, sloegen de dieven hun slag. “We waren even een blokje om en toen we rond acht uur terugkwamen stond de schuurdeur open en was het slot opengebroken.”