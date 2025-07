Hou vol, verkoeling is in zicht: 'In paar uur tijd van 37 naar 20 graden'

Na opnieuw een plaknacht is er eindelijk zicht op wat verkoeling. Woensdag wordt het nog tropisch warm, maar aan het eind van de dag slaat het weer helemaal om. "De wind draait, het gaat straks regenen en dan wordt het echt een stuk koeler", belooft Berend van Straaten van Weerplaza.

Maar eerst moeten we nog één snikhete dag door zien te komen. "Binnen een paar uur zitten we alweer op tropische waarden", vertelt de weerman deze ochtend op de radio in KEIGoeiemorgen!. "In het uiterste zuidoosten van de provincie tikken we zelfs de 37 graden aan."

In de namiddag komt er langzaam een einde aan de reeks hete dagen. Tussen vier en zes draait de wind naar het westen en dan stroomt er koelere lucht binnen. En zoals dat vaak gaat in ons kikkerlandje, worden we dan ook meteen getrakteerd op flinke regenbuien.

"In het uiterste oosten van de provincie kan dat zelfs gepaard gaan met stevig onweer", zegt Van Straaten. En dan zet de verkoeling in. "Rond een uur of tien daalt de temperatuur zelfs onder de 20 graden. Dus in een tijdsbestek van enkele uren gaan we van 37 graden naar 20 graden. Dat is een extreem verschil, maar dat zullen de meeste mensen wel prettig vinden."

Een frisser nachtje met waarschijnlijk wat meer nachtrust in het vooruitzicht dus. Met 25 graden wordt het de komende dagen wat aangenamer, maar de zon blijft nog steeds volop schijnen.