Automobilist schrikt zich lam van spin en ramt boom

Een spin heeft woensdagochtend een flink ongeluk veroorzaakt op de N264 bij Oeffelt. Een automobilist schrok zo van het beestje dat zijn wagen van de weg raakte en hij een boom en een hectometerpaaltje omver reed. De bestuurder raakte gewond aan zijn hand, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Omdat de auto olie lekte moet de weg worden worden schoongemaakt. Vanwege die werkzaamheden is er vanaf Haps richting Oeffelt slechts één rijstrook beschikbaar. Hoelang de reiniging precies duurt, is nog onbekend.

Het is overigens niet de eerste keer dat een automobilist schrikt van een spin en botst. Een vrouw schrok begin juni zo erg van zo'n beest in haar bestelbus, dat ze crashte op de Heikantsestraat in Oosteind. Ze raakte van de weg, botste tegen een boom en belandde met het voertuig op de kop in de sloot. De vrouw kwam met de schrik vrij.