Brabants dialect, trots en tradities springlevend, blijkt uit onderzoek

Vraag een Brabander of-ie zich Brabants voelt en de kans is groot dat het antwoord volmondig ‘ja’ is. Maar wat betekent dat eigenlijk: Brabants zijn? Omroep Brabant zocht het uit voor de Dag van de Zachte G. In samenwerking met onderzoeksbureau Kieskompas zetten we een vragenlijst uit die ruim 1500 mensen uit alle hoeken van de provincie beantwoordden.

Ook nu blijkt weer hoe trots Brabant is op zijn identiteit. Bijna driekwart van de ondervraagden voelt zich 'grotendeels' of zelfs 'absoluut' Brabander. Slechts een kleine 10 procent zegt dat gevoel niet echt of zelfs helemaal niet te hebben.



Het is dan ook niet verrassend dat ruim twee derde van de Brabanders zegt dagelijks of af en toe Brabants te praten. Opvallend is dat vooral praktisch opgeleiden het dialect trouw blijven: bijna de helft spreekt het dagelijks. Bij middelbaar en theoretisch opgeleiden ligt dat percentage beduidend lager, onder de 25 procent.

Onderzoek Omroep Brabant stelde samen met onderzoeksbureau Kieskompas een vragenlijst op rond de vraag: hoe Brabants ben jij? Aan 1514 ondervraagden uit de provincie werd onder meer gevraagd of ze dialect spreken, aan welke tradities ze meedoen en welk lied volgens hen het Brabantse volkslied zou moeten zijn. Zo’n twee derde van de deelnemers gaf aan daadwerkelijk geboren en getogen te zijn in Brabant.

Brabants wordt vooral gesproken in huiselijke kring. Maar liefst 58 procent praat dialect met familie en 49 procent doet dat ook met vrienden. Vooral jongeren (18 tot 34 jaar) dragen hieraan bij: zij maken maar liefst 70 procent uit van deze groep. Op de werkvloer, in de buurt of tegenover onbekenden klinkt het Brabants beduidend minder vaak - daar blijft het percentage onder de 35 procent.

We vroegen hen ook aan welke Brabantse tradities of feesten ze meedoen. Bij Brabantse feesten denken de meeste mensen meteen aan carnaval. Meer dan de helft van de Brabanders viert het jaarlijks met enthousiasme. Niet heel verrassend: hoe jonger, hoe groter de animo. Onder jongeren doet bijna 70 procent mee, terwijl bij 65-plussers dat percentage zakt naar zo’n 35 procent.

De onbetwiste snack van Brabant is het worstenbroodje. Meer dan 83 procent van de ondervraagden geeft aan er regelmatig van te genieten. Ook de Bossche bol doet het goed: bijna 70 procent zegt er weleens eentje te eten.

Het bourgondische leven is nog altijd springlevend in Brabant. Meer dan de helft van de Brabanders geniet van uitgebreid tafelen, gezellige dorps- of buurtfeesten en een goed feestje of borrel op z’n tijd.

Slechts 6,5 procent geeft aan een bloemencorso te bezoeken. Vooral onder jongeren is de belangstelling laag: slechts een op de twintig zegt er weleens heen te gaan. Iedereen welkom

Voor veel Brabanders voelt de provincie als een warm en vertrouwd thuis. Meer dan twee derde van de ondervraagden heeft dan ook geen plannen om Brabant te verlaten. "Iedereen is hier gastvrij: kom langs en als ik thuis ben, ben je van harte welkom. Een afspraak is lang niet altijd nodig", schrijft een van hen. Het is daarom ook niet raar dat bijna 50 procent aangeeft dat ze hun achterdeur openlaten voor bezoek.



De muzikale koning

Volgens meer dan duizend Brabanders is er maar één koning van de Brabantse muziek: Guus Meeuwis. Sterker nog, 72 procent vindt dat zijn nummer Brabant het volkslied van de provincie zou moeten worden, waarmee het ver uitloopt op de concurrentie. Op ruime afstand volgt 'Het leven is goed' van Oh Sixteen Oh Seventeen, met 10 procent van de stemmen. Ook ziet 40 procent van de ondervraagden Guus zelf als het toonbeeld van een échte Brabander.

