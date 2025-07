Lynn en Tess zaten vast in bloedhete Vliegende Hollander: 'Stikbenauwd'

Nerveus en verbaasd. Dat waren de 14-jarige Lynn en haar vriendin Tess toen ze dinsdag in de Efteling een uur vastzaten in de attractie De Vliegende Hollander. Buiten tikte het kwik de 38 graden aan. Binnen in de attractie werd het al snel onaangenaam heet. "Het was stikbenauwd. Mensen werden niet goed", vertelt Lynn een dag later.

De twee scholieren van Het Kwadrant in Bergen op Zoom waren op schoolreisje. "We wilden graag naar de Vliegende Hollander", zegt Lynn. "Toen we erin zaten en verder gingen, zaten we ineens vast. Ook een ander bootje dat naar boven ging, zat vast." De storing begon tussen 11.00 en 12.00 uur. Door de warmte en het gebrek aan frisse lucht kregen sommige bezoekers het benauwd. "Het was echt heel warm, dat was niet leuk", zegt Lynn.