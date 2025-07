Chaos in Nuenen: verkeer loopt vast door hitteproblemen A270

Het was woensdag aan het einde van de middag een chaos voor verkeer in Nuenen. De A270 van Helmond naar Eindhoven was een tijd lang afgesloten vanwege hitteproblemen op het wegdek. Automobilisten moesten daarom omrijden via Nuenen, waar een lange file ontstond. Twee auto's zijn door de chaos met elkaar in botsing gekomen.

Betonplaten onder een fietstunnel op de A270 zijn door de hitte uitgezet en kwamen omhoog. Op de snelweg ontstonden daardoor drempels.

De weg werd afgezet en de bulten werden deels weg gefreesd. De scheuren op het wegdek werden dicht gesmeerd. De komende uren moet blijken of de noodoplossing standhoudt. De weg werd rond vier uur vrijgegeven. Ongeluk

Door de wegafsluiting reed verkeer richting Eindhoven om via Nuenen. In het dorp stond een lange file. Bij een van de afzettingen van de A270 zijn twee auto's vol op elkaar geklapt. Bij de botsing raakte niemand gewond, maar het ongeluk zorgde voor wat extra vertraging.

Foto: SQ Vision.