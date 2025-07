Brabanders aan de start van de Tour: Van der Poel jaagt op succes

De Tour de France gaat zaterdag van start in Lille. Aan de start van de openingsetappe staan drie Brabanders: Mathieu van der Poel, Danny van Poppel (Moergestel) en Mike Teunissen (Rosmalen). Kunnen zij nieuw Brabants succes toevoegen aan de rijke geschiedenis van onze provincie in de Tour? Zo deden Brabanders het de afgelopen vijftig jaar.

De laatste Brabantse ritzege in de Tour dateert van 2021, toen Mathieu van der Poel de rit van Libourne naar Saint-Émilion won. Hij droeg die editie zes dagen de gele trui, maar stapte na de negende etappe af om zich te richten op de Olympische Spelen. "Ik wil mijn goede vorm niet in de vuilbak gooien", zei de zoon van voormalige wielrenner Adrie van der Poel (Bergen op Zoom) en kleinzoon van de Franse renner Raymond Poulidor destijds.

De afgelopen jaren verliep de Tour wisselvallig voor Van der Poel, maar dit jaar lijkt er meer mogelijk. Vooral in de tweede etappe liggen er kansen: de aankomst is op een lichte helling, met in de laatste tien kilometer twee stevige klimmen die hem goed liggen. Mogelijk grijpt hij die dag de gele leiderstrui. Ook op dag vier en zes liggen vergelijkbare mogelijkheden. Verder zijn er kansen bij de etappes naar de Mûr-de-Bretagne – de plek van zijn eerste Tourzege in 2021 – en Laval.

Gaan we VDP weer in het geel zien? (foto: OrangePictures).

Van der Poel (30) reed een sterk voorjaar met zeges in onder meer Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic ME en Parijs-Roubaix. In de Ronde van Vlaanderen werd hij derde. Bij een mislukt uitstapje naar het mountainbiken liep hij door een val in de wereldbekerwedstrijd in Nobe Mesto een breukje op in zijn pols. Zijn optreden in de Critérium du Dauphiné afgelopen juni verliep minder opvallend: geen ritzege en een 58e plek in het klassement.

Danny van Poppel, in het midden (foto: ANP).

Naast Van der Poel doet ook Danny van Poppel mee. Hij ondersteunt zijn kopmannen Primoz Roglic en Florian Lipowitz. Ook moet hij sprinter Jordi Meeus helpen in massasprints. Van Poppel (31), die afgelopen zaterdag de Nederlandse titel pakte, is de zoon van oud-renner Jean-Paul van Poppel, zelf ook een succesvol Tourrenner.

Mike Teunissen (geel-zwart) bleef in de sprint Peter Sagan en Caleb Ewen voor (foto: VI Images).

De derde Brabander is Mike Teunissen, geboren in het Limburgse Ysselsteyn, maar hij woont al jaren in Rosmalen. De Astana-renner gaat Cees Bol ondersteunen als lead-out in de sprint. Op 6 juli 2019 won hij verrassend de eerste etappe en werd daarmee de eerste Nederlandse geletruidrager na Erik Breukink in 1989.

Brabantse Toursuccessen van de afgelopen 50 jaar De laatste decennia kende Brabant meerdere Toursuccessen. Een overzicht: 2019 – Steven Kruijswijk uit Nuenen eindigt als derde in het algemeen klassement, achter Egan Bernal en Geraint Thomas. In 2018 werd hij al vijfde.

2014 – Lars Boom uit Vlijmen verrast iedereen met winst in de kasseienrit van Ypres naar Arenberg Porte du Hainaut.

1998 – Jeroen Blijlevens uit Rijen wint de etappe van Plouay naar Cholet. Hij schreef ook in 1997, 1996 en 1995 etappes op zijn naam.

1994 – Tilburger Jean-Paul van Poppel wint de etappe van Roubaix naar Boulogne-sur-Mer. Twee jaar eerder pakte hij ritwinst in de etappe Luxemburg-Straatsburg (14 juli) en ook in 1991 boekte hij een ritzege (Le Havre – Argentan).

1989 – Jelle Nijdam uit Zundert wint in Sarrebourg-Vittel. Een jaar eerder ook succesvol in Neufchâtel-en-Bray – Liévin.

1988 – Jean-Paul van Poppel wint in Belfort – Besançon en Adrie van der Poel (vader van Mathieu) uit Bergen op Zoom pakt zijn ritzege in Tarbes – Pau.

1987 – Jelle Nijdam uit wint de openingstijdrit in West-Berlijn. Ook Nico Verhoeven (Berkel-Enschot), Jean-Paul van Poppel (twee etappes) en Adrie van der Poel (Orléans – Renazé) zorgen voor een Brabants topjaar.

1986 – Johan van der Velde uit Rijsbergen wint in Villers-sur-Mer.

1985 – Johan Lammerts (Bergen op Zoom) wint een rit.

1983 – Twee zeges: Frits Pirard (Breda) en Bert Oosterbosch (Eindhoven).

1982 – Johan van der Velde eindigt als derde in het eindklassement, achter Hinault en Zoetemelk.

1981 – Van der Velde wint twee etappes (Nice – Martigues& Auxerre – Fontenay-sous-Bois).

1980 – Bert Oosterbosch wint in Flers – Saint-Malo.

Lars Boom en Jeroen Blijlevens waren tot 2021 de laatste Brabantse winnaars van een Tour-etappe (foto's: ANP).