Onherkenbaar: Annelies Stoop als herboren en klaar voor mega-optreden

Wie aan De Stoopjes denkt, denkt aan De Achtbaan, het nummer waarmee het feestduo uit Geldrop in 2011 een megahit scoorde. Waar De Stoopjes zijn, is het feest. Maar die feestvreugde stond even op het spel. Annelies kampte met morbide obesitas, hierdoor kwam haar gezondheid in gevaar. "Het roer moest om", vertelt haar man Harold.

"Annelies zal nooit een Claudia Schiffer worden", zegt Harold. "Ze heeft een kleine bouw en is niet de slankste, maar dat is ze nooit geweest. Op een bepaald moment liep haar gezondheid echt gevaar door haar gewicht." Het roer ging om. Annelies liet in 2015 een maagverkleining doen. Tien jaar later en 45 kilo lichter is ze supertrots op zichzelf. "Als ik op vakantie ga, kan ik een leuk badpak aan."