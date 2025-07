Zorgverzekeraars zijn al zeker 3 miljoen euro kwijt door failliet Co-Med

Zorgverzekeraars zijn al minstens 3 miljoen euro kwijt aan de overdracht van de praktijken van het failliete Co-Med aan nieuwe huisartsen. De curatoren laten aan Zorgvisie weten dat de rekening nog steeds oploopt.

In het variabele deel wordt de tijd vergoed die de curatoren kwijt zijn aan het in stand houden van een deel van de praktijken. Dan gaat het bijvoorbeeld om het onderhouden van de verschillende systemen en het bewaren van de patiëntendossiers.

Wat is Co-Med?

Co-Med is een commerciële huisartsenketen die huisartsenpraktijken in het hele land opkocht. De keten had veel huisartsenpraktijken in Brabant.

Het bedrijf probeerde volgens critici alleen maar zoveel mogelijk geld te verdienen. De inspectie concludeerde vorig jaar dat praktijken niet goed bereikbaar waren en dat er te weinig kundige medewerkers beschikbaar waren.

In juni 2024 werden de praktijken van Co-Med plotseling gesloten. De keten werd failliet verklaard. Later bleek ook dat Co-Med illegaal huisartsenpraktijken overnam. Zo was er geen goedkeuring gegeven voor de overname van de praktijk in Bergen op Zoom. Co-Med nam de praktijk toch over.