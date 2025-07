Peter Bosz opnieuw de beste coach van het seizoen

Peter Bosz is opnieuw de beste coach van afgelopen seizoen. De coach van PSV won woensdagavond, net als vorig jaar, de Rinus Michels Award.

Bosz was verbaasd en had verwacht dat de award naar Paul Simonis zou gaan. "Ik denk dat we met PSV ook een geweldige prestatie hebben geleverd. Mijn eigen prestatie vind ik het tweede jaar beter dan in het eerste jaar, maar de concurrentie was waanzinnig groot."

De PSV-coach kreeg de prijs uitgereikt op het Nationaal Voetbalcoach Congres op Papendal. Alle hoofdtrainers uit het betaalde voetbal mochten hun stem uitbrengen.

Bosz werd voor het tweede jaar op rij landskampioen met PSV. Farioli greep met Ajax net naast de titel en werd tweede. Simonis won de KNVB-beker met Go Ahead Eagles. Jans eindigde met FC Utrecht als vierde in de Eredivisie.