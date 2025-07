Stormjager Paul zocht de bliksem op in Duitsland: 'Het was bizar'

Als er extreem weer op komst is, stapt Paul Begijn uit Den Bosch met zijn camera in de auto om op zoek te gaan naar de storm. Hij is een stormjager en geniet van extreme weersomstandigheden. Vooral als het lukt om ze vastleggen met zijn camera. Woensdag bleef het in zijn eigen provincie erg rustig, dus ging hij met een vriend op pad in Duitsland. "Je hoopt altijd met de prijs naar huis te gaan."

Na tropisch warme dagen in Nederland sloeg het weer woensdagavond om. Donkere wolken verzamelden zich boven een delen van Nederland en Duitsland. Voor Paul, die al jaren stormen achterna reist, is dat het moment om in actie te komen. Woensdagmiddag stapte hij samen met een goede vriend in de auto richting Duitsland om het extreme weer te kunnen zien en vastleggen. "Woensdagmiddag was het wel echt bizar. Vanuit het niks ontstonden er wolken van Limburg tot Drenthe", vertelt Paul enthousiast. "De bliksemdetectie nam flink toe. Vanuit het niets was er ineens heel veel. Ik ging meteen over tot actie: welke bui is interessant en welke is mooi voor de camera?"

Als hij antwoord heeft op die vragen begint het spelletje, waarbij je kunt winnen of verliezen. "En je hoopt natuurlijk met de prijs naar huis te gaan: een mooie foto en de beleving die daarbij hoort", vertelt Paul. De afgelopen dagen was het bloedheet, met temperaturen die de 37 graden aantikten. Die hitte vormt vaak de opmaat voor onstuimig noodweer. Vooral in combinatie met instromende koelere lucht. Hoewel de omstandigheden woensdag gunstig waren, waren de verwachtingen bij Paul niet heel hoog. "Het waren woensdag vooral veel zware windstoten en bomen en takken die los kwamen of omvielen. Uiteindelijk heb ik wat leuke bliksems kunnen vastleggen."

Een foto van een supercel in Normandië (foto: Paul Begijn).

Vorige maand was het wel raak voor Paul. "Ik ben toen samen met een paar anderen stormchasers richting Normandië gereden en daar hebben we een supercel, de zwaarste onweersbui die kan voorkomen, kunnen vastleggen. Dat is voor mij de foto van het jaar." Stormjagen is geen hobby zonder gevaren. In een eerder avontuur in Zeeland hield Paul het twintig minuten vol op het strand, voordat hij zichzelf in veiligheid moest brengen. "Ik kon zelf niet overeind blijven. Ik moest me echt aan een verkeersbord vasthouden en ben daarna de auto ingevlucht', vertelt hij.