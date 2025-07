Motorcrosser Herlings breekt sleutelbeen en kan podiumplek vergeten

Jeffrey Herlings is opnieuw geblesseerd geraakt. De motorcrosser uit Oploo heeft maandag tijdens een training zijn sleutelbeen gebroken en is waarschijnlijk vier tot zes weken uitgeschakeld. Door de valpartij is het seizoen van Herlings sportief helemaal naar de knoppen. "Door een eerdere blessure kon ik al geen wereldkampioen meer worden, maar de derde plek is nu ook uit zicht."

Het zit Jeffrey Herlings de laatste jaren niet mee. Hij sukkelt van de ene naar de andere blessure en ook nu zat het ongeluk weer in een klein hoekje. Dit keer tijdens een training in Arnhem.

"Het is een nette breuk, dus kijken we of die zonder operatie geneest", vervolgt Herlings. "Maandag worden er weer foto's gemaakt en dan weten we meer. Pakt het positief uit dan hoop ik ergens tussen de vier en zes weken weer op de motor te zitten. En anders wordt er alsnog geopereerd."

De brokkenpiloot mist volgende week in ieder geval de GP in Finland en waarschijnlijk ook op 27 juli die in Tsjechië. Eerder dit seizoen miste hij ook al drie wedstrijden door een knieblessure. Een drama voor de stand in het wereldkampioenschap.

"Ik vind de blessure natuurlijk niet fijn, maar het is ook geen ramp", bekent Herlings. "Doordat ik de seizoenstart heb gemist, reed ik toch al niet meer mee voor de titel. Een derde plek had er nog ingezeten, en was mooi geweest, maar die is nu ook uit zicht. En of ik nu nog zesde, vierde, derde of negende word, interesseert me geen moer. Alles draait om de wereldtitel en dit seizoen was eigenlijk in januari al verloren."

Alles wat Herlings straks nog rest zijn dagzeges, iets waar hij de laatste tijd al lekker mee bezig was. Maar de sleutelbeenblessure zal hem weer een achterstand bezorgen. "Het is weer even klote", zegt Herlings. "Maar ik hoop toch zo snel mogelijk weer aan de start te staan. Gelukkig is een sleutelbeenbreuk een blessure die honderd procent goedkomt. En eigenlijk ben ik al blij dat ik niet zoveel pijn heb. Tja, ik ga er dit seizoen nog maar het beste van maken."