Dode jongen (12) onder instortende kerk veroorzaakte landelijke onrust

Op een ijskoude dag in januari 1968 stort een deel van de Sint Lucaskerk in Den Bosch met donderend geraas in. De 12-jarige Hans van de Leemput komt om, zijn moeder wordt zwaargewond onder het puin vandaan getrokken. Een groep van twintig scouting-kabouters in het pand ontsnapt als door een wonder aan de dood. Al snel blijkt dat de bouwers er een potje van hebben gemaakt. Maar erger nog, ontdekt wordt dat de stenen waarmee het Godsgebouw is opgetrokken van slechte kwaliteit zijn. En aangezien die door het hele land in heel veel gebouwen zijn gebruikt, ontstaat grote onrust.

Direct na het naar beneden lazeren van de hele voorportaal van pakweg 33 meter lang en vijf meter hoog en de sacramentskapel van de Lucaskerk begint TNO een onderzoek. Het onderzoeksbureau uit Delft komt maanden later met schokkende bevindingen. Delen van de kerk zijn met slechte materialen gebouwd en belangrijke constructieberekeningen deugen niet of zijn helemaal niet gemaakt. De bouwers hebben er een zooitje van gemaakt, met dodelijk gevolg voor de 12-jarige Hans.

De ramp krijgt direct een staartje voor drie andere kerken die met hetzelfde materiaal en op dezelfde manier zijn opgetrokken. De Sint AndriesKerk in Nuenen, de Heilige Vincentius a Paulo in Eindhoven en de Heilige Lorentius in Rosmalen moeten dicht omdat muren grote scheuren vertonen en stenen letterlijk aan het verpulveren zijn. En korte tijd later sluit om dezelfde reden ook de Sint Pauluskerk in Dongen, nog geen jaar nadat die was neergezet.

Grote onrust

Het draait om de betonstenen die de bouwers hebben gebruikt op plekken die een gebouw ondersteunen, de zogeheten draagconstructies. De stenen zouden 100 kilo per stuk moeten kunnen hebben, maar blijken maar een kwart van dat gewicht te kunnen dragen. De Leeuwarder Courant waarschuwt dat waarschijnlijk ook flats, kantoren en fabrieken met dit materiaal zijn gebouwd. Er ontstaat grote onrust in het hele land. Want hoe groot is precies het probleem, in hoeveel gebouwen zijn de stenen gebruikt en dreigen die net als de Lucaskerk als een kaartenhuis in te storten?