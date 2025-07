Dit voormalige notariskantoor is met 8 slaapkamers op alles voorbereid

Lang hoeft makelaar Erwin van Waterschoot niet na te denken over een van de mooiste plekken in Steenbergen. Hij staat naast het leegstaande boerderijcomplex aan het Doktersdreefje 2 en kijkt richting de enorme Sint-Gummaruskerk. “Ik ben oprecht verbaasd hoe mooi deze kerk is. Naast elkaar vormen ze in ieder geval een prachtige twee-eenheid.”

Corné Verschuren Geschreven door

Het boerderijcomplex dateert uit 1895. In het monumentale pand zat lange tijd een notariskantoor. De notarissen verkasten onlangs naar nieuwbouw. Inmiddels staat het gemeentelijke monument te koop voor 550.000 euro.

Foto: Van Wensen Makelaardij.

“Het pand is eigendom van woningcorporatie Woonkwartier. Het heeft een dubbele bestemming: wonen en werken. Dat is de reden dat het pand aan het Doktersdreefje 2 wordt verkocht”, weet Van Waterschoot van Van Wensen Makelaars. “Het is te hopen dat er iemand komt die de liefde voor zo’n pand ook daadwerkelijk voelt.”

Belangstellenden voor het gemeentelijk monument zijn er voldoende. “Het zijn vooral mensen die de oude kenmerken in stand willen houden of opnieuw terug willen brengen”, zegt Van Waterschoot. “De gevel van het pand is pas echt interessant. Die valt op vanwege zijn gedetailleerde kenmerken. Bovendien zitten we in het centrum van Steenbergen. De panden om het boerderijcomplex heen zijn geënt op de architectuur van de boerderij. Bijvoorbeeld de ‘knechtenwoningen’ en de schuur met appartementen. Dat is de kers op de taart.”

Foto: Van Wensen Makelaardij.

Het pand is volgens de makelaar niet alleen van buiten interessant. De entree met een statige hal met hoge plafonds en veel glas-in-lood uit het oude Steenbergen is nog volledig intact. De karakteristieke elementen worden bijvoorbeeld nog wel afgewisseld met systeemplafonds. “Sommige belangstellenden vinden het fantastisch en willen misschien wel de oude sfeer terugbrengen. Iets meer woning en iets minder kantoor. Ook op duurzaamheidsgebied.”

Foto: Van Wensen Makelaardij.

Het pand is een gemeentelijk monument en die hebben geen labelverplichting. “De kap van de woning is wel geïsoleerd. Op bepaalde plekken in het gebouw zijn voorzetramen en – wanden geplaatst.” Over belangstelling heeft het pand volgens de makelaar niet te klagen. “We hebben mensen gehad voor het volledig wonen voor zichzelf. Maar ook ouders met volwassen kinderen hebben belangstelling om er bijvoorbeeld een generatiewoning van te maken. Bovendien is er belangstelling om het wonen en werken te combineren in het pand.”

Foto: Van Wensen Makelaardij.

De nieuwe bewoners van het boerderijcomplex kunnen in ieder geval voldoende gasten te ontvangen. “In het pand zijn maar liefst acht slaapkamers, waarvan twee op het zoldergedeelte. Op de begane grond kom je vanuit de statige entree terecht in een riante woonkamer. De twee oude schouwen in de kamer zijn ruimschoots voldoende om in de winter de woonkamer te verwarmen.”

Foto: Van Wensen Makelaardij.

Foto: Van Wensen Makelaardij.

Foto: Van Wensen Makelaardij.