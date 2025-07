Zeventig koeien ontsnapt, brandweer rukt groots uit

Zeventig koeien zijn In de buurt van de Exportweg in Moerdijk ontsnapt. Dat meldt de brandweer, die groots uitrukte. Twee koeien zijn in een sloot terechtgekomen en moesten met speciale apparatuur gered worden.

Het is onduidelijk hoeveel koeien er inmiddels gevangen zijn. Een woordvoerder van de brandweer zegt niet te weten waar de koeien nou precies zijn ontsnapt. Volgens een 112-correspondent is er onduidelijkheid waar de koeien nou precies vandaan kwamen.

Vangen

De brandweer kwam om tien uur langs om de boer te helpen met het vangen van de koeien. “We rukten met meerdere wagens uit, ook omdat de koeien dicht bij de snelweg liepen", meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Er werd een brandweerwagen ingezet om de koeien bij elkaar te drijven. Met een speciale vee-takel heeft de brandweer geprobeerd de twee koeien uit de sloot te halen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk wist een van de koeien op eigen kracht uit de sloot te klimmen. De andere koe werd uit de sloot gehaald met een speciale kraan van de brandweer. Om halftwaalf vertrok de brandweer weer, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Hij kon niet bevestigen of alle koeien terecht zijn. Volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant zei de boer dat hij ‘de rest zelf kon afhandelen’. Hij bedankte de brandweer vriendelijk voor zijn inzet.

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.

