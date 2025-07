Bob Vylan op veel plekken geschrapt, maar de band treedt wel op in 013

Het Britse punkduo Bob Vylan wordt op steeds meer plekken uit de concertagenda's geschrapt na de opmerking 'dood aan het Israëlische leger', zaterdag op het Glastonbury Festival in Engeland. In oktober staat Bob Vylan in het Tilburgse Poppodium 013 op het programma. Daar zijn de artiesten gewoon welkom. "Er is voor ons geen reden om ze te cancelen noch om ze als zondebok te zien", zegt directeur Frens Frijns.

Als het aan Frijns ligt, treedt Bob Vylan op 19 oktober wel op in Tilburg. "Uiteraard zien wij de commotie rond Bob Vylan", vertelt de 013-directeur. "Wij zien ook in het statement heel duidelijk dat ze niet letterlijk bedoelden dat mensen moeten sterven."

Vylan stelt dat ze sindsdien zijn 'overspoeld met berichten van zowel steun als haat'. "We zijn niet voor de dood van Joden, Arabieren of welke andere bevolkingsgroep dan ook", laten de artiesten in een statement weten.

De hele situatie veroorzaakte de afgelopen dagen veel ophef. Op verschillende festivals is Bob Vylan sindsdien gecanceld en ook een concert in Keulen is afgezegd. Ook is het Amerikaanse visum van het rapduo ingetrokken. Voorlopig gaat het optreden in het Amsterdamse Poppodium Paradiso ook nog door.

Geen plaats voor antisemitisme

Glastonbury Festivalbaas Emily Eavis zegt afstand te nemen van de uitspraken. "We zijn geschokt door de uitspraken die Bob Vylan deed. Hun leuzen gingen duidelijk over de schreef en we herinneren iedereen die betrokken is bij de productie van het festival er dringend aan dat er op Glastonbury geen plaats is voor antisemitisme, haatzaaien of aanzetten tot geweld."

Het statement van Bob Vylan: