Hele dorp in ban van Masked Singer: welke buurman is het zingende varken?

Een swingende sjamaan, een kittig varkentje, een macho aap, een disco varken en een gospel paard. Al zingend staan zij vrijdag op het podium van de voetvalvereniging in Almkerk, ter ere van het 80-jarig jubileum van de club. Wie er in de kostuums zitten, is de grote vraag tijdens deze plaatselijke versie van The Masked Singer.

Het idee voor een lokale variant van het populaire RTL-programma ontstond vier jaar geleden in coronatijd. “We hadden al een keer een bingo georganiseerd en wilden iets anders, iets originelers doen”, vertelt Leonie van Suijlekom, voorzitter van de activiteitencommissie van VV Almkerk. Zo werd The Masked Almkerker geboren, een online YouTube-serie. Bekende inwoners uit het dorp werden in een carnavalspak gehesen. Zo veranderde fysiotherapeut Erwin Verbruggen van FysioFit Altena in een stier, brandweerman Wilbert van Steenis in een aap en kapster Liane Kant van kapsalon LikaLookz in een eenhoorn.

"Het hele dorp was in de ban."

Ook oud-wijkagent Job van Breugel hielp mee met de video’s. Hij ondervroeg de deelnemers, zodat kijkers thuis hints konden verzamelen over wie er in de pakken zaten. En dat sloeg aan. De eerste aflevering is meer dan 2.300 keer bekeken. En dat is veel voor een dorp met 3.720 inwoners. “Heel het dorp was in de ban”, zegt Leonie.

Vanwege het daverende succes, keert The Masked Almkerker vrijdagavond terug voor het 80-jarige bestaan van de voetbalvereniging. Ditmaal niet online, maar op de club zelf. Daar is deze week ook een panna-workshop en een speciaalbieravond gehouden, ter ere van het jubileum. Zaterdag staat er een voetbaltoernooi met 28 teams op het programma. Maar eerst dus The Masked Almkerker. De vijf gemaskerde zangers die meedoen, moeten deze editie wat dichterbij de voetbalvereniging gezocht worden, geeft Leonie als tip mee. “Denk aan oud-leden, vrijwilligers of trainers.”

“Er wordt dagelijks over gesproken in de Albert Heijn.”

Leonie merkt dat er ook nu weer flink wordt gespeculeerd in het dorp over wie er tijdens de tweede editie van The Masked Almkerker toch in de pakken zullen zitten. “In de groepsapp van de voetbalclub gaan verschillende namen rond”, zegt ze. “En er wordt dagelijks over gesproken in de Albert Heijn.”