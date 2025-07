Man na uren uit omsingeld huis in Roosendaal gehaald, wijk weer vrijgegeven

Een man is donderdagavond na een urenlange omsingeling uit een huis aan de de Kardinaal van Rossumstraat in Roosendaal gehaald door de politie. De man dreigde om zichzelf en anderen in het huis iets aan te doen. De man vertoont volgens de politie 'zorgwekkend gedrag'. Bewoners van de Fatimawijk kunnen rond kwart over negen weer terug naar huis.

"Het is onderhandelaars gelukt om hem op een rustige manier uit het huis te krijgen", laat de Veiligheidsregio donderdagavond weten. De aanhouding van de man verliep verder rustig. "Om de bewoners en de man zelf niet verder in gevaar te brengen, was het helaas nodig om niet teveel over de situatie naar buiten te brengen."

Bewoners van de twaalf huizen die eerder ontruimd werden, konden na de aanhouding niet direct naar huis. Het huis werd doorzocht door de politie en rond kwart over de negen werd de Fatimawijk vrijgegeven. Omwonenden kunnen de wijk weer in en uit.

Melding om twee uur 's middags

Een arrestatieteam van de politie, het Team Explosieven Veiligheid en verschillende hulpdiensten rukten donderdagmiddag uit. De eerste melding kwam al rond twee uur 's middags binnen.

De Veiligheidsregio wilde urenlang niets over de verdachte situatie zeggen vanwege de veiligheid. Twaalf huizen in de buurt werden even voor half acht ontruimd. Bewoners werden opgevangen in Buurthuis Keijenburg. Daar konden mensen ook terecht die binnen het afgesloten gebied wonen en tijdelijk niet naar hun woning konden.

Het huis waar de man zich schuilhield, staat in de Kardinaal van Rossumstraat. In de hele straat werd het gas afgesloten. Er stonden veel wagens van de Dienst Speciale Interventies, kort gezegd de DSI. Dat is een speciaal arrestatieteam van de politie, dat niet zomaar wordt ingezet. De politie vloog ook met drones in de lucht.

Robothond

Ook het Team Explosieven Veiligheid kwam naar Roosendaal. De dienst komt vaak in actie bij de vondst van een explosief of verdacht pakketje. Er werd eerder op de avond ook een robothond ingezet. Dat is een unieke robot op vier poten met een lamp en camera die wordt gebruikt om bijvoorbeeld onderzoek te doen in een drugslab, zoals vier jaar geleden in Wernhout.

De Fatimawijk werd rond half vijf afgesloten en er werd een omleiding ingesteld via de Strausslaan, Boulevard en Van Gilselaan. De hulpdiensten schaalden op naar GRIP1. Die wordt ingezet bij een crisissituatie als er overleg en afstemming tussen de hulpdiensten nodig is. In de Doctor Schaepmanlaan werd een unit neergezet door de brandweer waar de hulpdiensten overleg hadden.