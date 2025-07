Verdachte situatie in huis, arrestatieteam in afgegrendelde wijk

De Fatimawijk in Roosendaal is donderdagmiddag rond half vijf afgesloten om een verdachte situatie in een huis aan de Kardinaal van Rossumstraat. Een arrestatieteam van de politie, het Team Explosieven Veiligheid en verschillende hulpdiensten zijn uitgerukt. Rond zeven uur laat de politie weten dat er voorbereidingen worden getroffen, maar wanneer er actie wordt ondernomen, is niet duidelijk. Wat er precies rondom het huis gebeurd, is niet goed te zien. Het is ook niet bekend wat zich in het huis afspeelt.

De Veiligheidsregio wil niets over de verdachte situatie zeggen vanwege de veiligheid. Het huis waar de verdachte situatie plaatsvindt, staat in de Kardinaal van Rossumstraat.

In de Doctor Schaepmanlaan zijn politielinten gespannen en staan veel wagens van de Dienst Speciale Interventies, kort gezegd de DSI. Dat is een speciaal arrestatieteam van de politie, dat niet zomaar wordt ingezet. De politie vliegt ook met drones in de lucht.

Robothond

Ook is het Team Explosieven Veiligheid ter plaatse. De dienst komt vaak in actie bij de vondst van een explosief of verdacht pakketje. Er worden rond kwart voor zes voorbereidingen getroffen om een robothond in te zetten. Dat is een unieke robot op vier poten met een lamp en camera die wordt gebruikt om bijvoorbeeld onderzoek te doen in een drugslab, zoals vier jaar geleden in Wernhout.

Door de afsluiting van de Fatimawijk is er een omleiding ingesteld via de Strausslaan, Boulevard en Van Gilselaan. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GRIP1. Die wordt ingezet bij een crisissituatie als er overleg en afstemming tussen de hulpdiensten nodig is. In de Doctor Schaepmanlaan is een unit neergezet door de brandweer waar de hulpdiensten kunnen overleggen.