Wijk afgegrendeld om 'verdachte situatie' in huis, arrestatieteam aanwezig

De Fatimawijk in Roosendaal is donderdagmiddag rond half vijf afgesloten om een verdachte situatie in een huis aan de Kardinaal van Rossumstraat. Een arrestatieteam van de politie, het Team Explosieven Veiligheid en verschillende hulpdiensten zijn uitgerukt. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk.

De Veiligheidsregio laat weten dat zij vanwege de veiligheid niks over de verdachte situatie kunnen zeggen. Het huis waar de verdachte situatie plaatsvindt, zou in de Kardinaal van Rossumstraat zijn. Door de afsluiting van de Fatimawijk is er een omleiding ingesteld via de Van Beethovenlaan en de Van Gilselaan. In de Docter Schaepmanlaan zijn politielinten gespannen en staan veel wagens van de Dienst Speciale Interventies, kort gezegd de DSI. Dat is een speciaal arrestatieteam van de politie, dat niet zomaar wordt ingezet. Explosievendienst

Ook is het Team Explosieven Veiligheid ter plaatse. De dienst komt vaak in actie bij de vondst van een explosief of verdacht pakketje. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GRIP1. Die wordt ingezet bij een crisissituatie als er overleg en afstemming tussen de hulpdiensten nodig is. In de Docter Schaepmanlaan is een unit neergezet door de brandweer waar de hulpdiensten kunnen overleggen.

Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink

Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink