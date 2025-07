ZooParc Overloon opent nieuw themagebied Ngyuwe: 'Het is eindelijk zover'

Het nieuwe themagebied in ZooParc Overloon is bijna klaar voor het grote publiek. Bezoekers wanen zich in een stukje tropisch Afrika van zo'n twee hectare groot. Er leven negentien diersoorten, waarvan er vijftien helemaal nieuw zijn voor het park. "De jungle ontwaakt hier in dit nieuwe gebied in het ZooParc", vertelt parkmanager Roel Huibers trots.

Een week voor de officiële opening loopt Huibers al even over het nieuwe themagebied. "Nu ik zo het resultaat zie, ben ik enorm trots op iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Er zijn nog een paar kleine dingen die moeten gebeuren, zoals het afmaken van een paar hekjes en sommige bloemen worden nog geplant." "We hebben dit grote gebied in een half jaar tijd eigenlijk helemaal gerealiseerd", vult hij aan over het vernieuwde stukje dierenpark. "Sommige verblijven die hier eerst stonden, waren aan vervanging toe. Een aantal dieren die er eerst leefden, komt terug. Andere dieren hebben een andere plek gekregen binnen de dierentuin, zoals de kamelen."

Een van de buitenverblijven in Ngyuwe (foto: Tom Berkers).

De plannen voor het vernieuwen van het gebied, van zo'n drie voetbalvelden groot, kwam goed uit. "Het ZooParc bestaat 25 jaar en daarom wilden we iets groots neerzetten. We hebben door deze uitbreiding nu ongeveer tachtig diersoorten en ongeveer 150 individuele dieren. Dit is dus een hele grote uitbreiding van het park."

"De jungle ontwaakt hier in dit nieuwe gebied in het ZooParc", vertelt hij over de sfeer van het nieuwe themagebied. De dieren die er leven passen daar uiteraard bij. "We gaan vijftien nieuwe diersoorten aan het dierenpark toevoegen, waarvan er drie uniek zijn voor Nederland. Een van die dieren is onder andere de geelrugduiker."

Alle dieren die in Ngyuwe leven (foto: Tom Berkers).

Het gebied is ruim opgezet met twee grote open vlaktes. "Hier vind je onder andere de penseelzwijnen." Het is een van de vier diersoorten die terugkeren in het gebied. Ook de hamerkoppen (een Afrikaanse watervogel), brazzameerkatten en dwergnijlpaarden zijn er te zien. Er zijn ook twee tropische kassen te vinden in Ngyuwe. Een van de bewoners is dwergnijlpaard Otto. Hij drijft daar al een tijdje rond in zijn nieuwe verblijf. “Hier kunnen mensen met slechter weer of op koudere dagen toch de dieren zien.”

Dwergnijlpaard Otto is alvast in zijn nieuwe verblijf (foto: Tom Berkers).

Naast de dieren biedt het gebied ook plek aan educatie. Midden tussen de dieren is er ook een Afrikaans dorpje te vinden. In 'Bodi Village' wordt het verhaal vertelt over bushmeat. "Het gaat over de handel van vlees van bedreigde diersoorten. Hierdoor hopen we dat de bezoekers naast het kijken van de dieren ook een boodschap meekrijgen." Ngyuwe is het grootste bouwproject dat het park ooit heeft gerealiseerd. Al stopt het hier niet, als het aan de parkmanager ligt. "We hebben genoeg ambitie. We hebben een masterplan klaarliggen met mooie en grote uitbreidingen tot ongeveer 2035. Dus dat komt wel goed."

Het Afrikaanse dorp in het nieuwe gedeelte van het dierenpark (foto: Tom Berkers).

Het nieuwe themagebied is vanaf vrijdag 11 juli geopend voor publiek. Ongeveer duizend jaarkaarthouders krijgen een week eerder al de mogelijkheid om 'Ngyuwe' te bekijken.

