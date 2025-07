Wegdek verzakt op A2, forse file door afgesloten rijstrook

Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch stond bij Boxtel-Noord een file van een half uur nadat de rechterrijstrook sinds donderdagmiddag dicht is. Rijkswaterstaat heeft die maatregel genomen omdat het wegdek in slechte toestand verkeert.

"Het zand dat onder het asfalt ligt is uitgespoeld, waardoor het asfalt wegzakt", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. De plek in het wegdek heeft al langer de aandacht, ook bij vorst en regen zijn ze hier extra alert.

In overleg met de weginspecteur heeft Rijkswaterstaat besloten de rechterrijstrook donderdagmiddag af te sluiten. Als je als automobilist over de plek, die circa een vierkante meter is, rijdt merk je dat het wegdek verzakt is.

Het is nog onbekend wanneer het wegdek hersteld zal gaan worden. "Momenteel zijn we druk bezig met het maken van een plan van aanpak. Hoelang de herstelwerkzaamheden gaan duren en wanneer deze plaats zullen vinden, is nog niet bekend. We hopen hier snel meer duidelijkheid over te kunnen geven", aldus Rijkswaterstaat.

De extreme hitte en regen van de afgelopen dagen zijn waarschijnlijk deels de oorzaak van de verzakking.

Een ongeluk iets verder op de A2 tussen Rosmalen-West en Deil zorgde op het hoogtepunt voor en vertraging van 40 minuten.