Nieuwslezer Jasper moest zijn zachte G afleren: ‘Was daarna weer te hard’

Als kind droomde onze eigen Jasper Stads (29) er al van om bij de radio te werken. En dan het liefst in Hilversum, als nieuwslezer bij de NOS. Hij wist het zover te schoppen, maar daarvoor moest de Tilburger wel zijn Brabantse accent afleren. Met succes, maar ook een beetje met pijn in het hart. “Na verloop van tijd kreeg ik te horen dat mijn G te hard was. Je kon me niet erger beledigen.”

Jasper groeide op in Tilburg, maar vertrok na de middelbare school bewust naar Utrecht om journalistiek te studeren. “Ik dacht: als ik echt op de radio wil, dan heeft het weinig zin om onder de rivieren te blijven. Ik praatte wat boers, mompelde veel en ik wist dat ik minder Brabants moest klinken.” Die bevestiging kreeg Jasper toen hij stage ging lopen bij de NOS. “Daar zeiden ze: een beetje Brabants is niet erg, maar je moet wel verstaanbaar zijn. Dus die G moest wat neutraler. En daar ben ik toen heel erg mijn best voor gaan doen.” Jasper volgde tal van logopedielessen en deed er alles aan om van zijn Brabants dialect af te komen. En dat had meer impact dan hij vooraf had gedacht. “In het weekend ging ik naar huis, en daar was ik ‘die jongen van de Randstad’. En dan kwam ik op mijn studie en dan was ik weer die Brabander. Dat vond ik echt stom, je hoort ineens nergens meer bij.”

"Met carnaval klonk ik alsof een randstedeling een zachte G probeerde te doen."

En dat gevoel werd soms pijnlijk bevestigd. “Met carnaval vroegen ze me bij de NOS om een carnavalsitem op Instagram in te spreken, want ik was ‘de Brabander’. Maar dat klonk vervolgens weer alsof een randstedeling een zachte G probeerde te doen. Onder het item kwamen daar weer boze reacties op.” Na verloop van tijd was Jaspers zachte G zo goed als verdwenen. “Ik werd wakker met ontzettende keelpijn en vanaf dat moment had ik een harde G. Misschien heb ik iets beschadigd of is het een spier die zich heeft aangepast. Geen idee.” Even later kwam hij in het traject om nieuwslezer te worden en het doel leek bereikt. “Toen zei mijn chef ineens, jouw G is eigenlijk te hard. Dus daar moet je even naar kijken. Je kon me niet erger beledigen”, lacht hij.

"Ik roep nu overal dat ik wel echt een Brabander ben."