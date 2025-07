Brabant wil van het gas met eigen warmtenet, provincie is stap dichterbij

Brabant is een stukje dichterbij het realiseren van een eigen, grootschalig Warmtenet. De Wet Collectieve Warmte, die het verplicht stelt dat gemeentes en provincies een meerderheidsbelang moeten krijgen in warmtebedrijven, is donderdagmiddag aangenomen door de Tweede Kamer. De provincie Brabant liet eerder weten als eerste met een eigen warmtenet van het aardgas af te willen, maar het was nog afwachten of de wet er ook daadwerkelijk zou komen.

Hoewel de provincie er wel al vanuit ging dat de wet aangenomen zou worden, reageert gedeputeerde Bas Maes (Klimaat& Energie) toch blij. "Het is goed dat de warmtevoorziening weer in publieke handen terecht komt", zegt hij. "Daarmee kunnen we als overheden de regie voeren op duurzame en betaalbare warmte voor Brabanders."

Een provinciaal warmtenet zou er voor zorgen dat Brabant sneller van het aardgas af kan. Ook wordt de stroompiek tegelijkertijd aangepast. Stroom hoeft dan bij de aangesloten huishoudens niet meer gebruikt te worden om te verwarmen. De warmte voor de netten moeten vooral uit duurzame bronnen komen zoals zonne-energie, restwarmte van industrie en groen gas .



De nieuwe wet maakt het verplicht dat overheidsinstanties een meerderheidsbelang moeten krijgen in warmtebedrijven. De verwachting is dat de wet op 1 januari 2026 ingaat.



Niet wachten

"We hebben dit moment niet afgewacht", vertelt Maes. "Dit om ervoor te zorgen dat we klaarstaan in de startblokken zodra de wet ingaat." In 2024 startte de provincie al een verkenning om te kijken naar de mogelijkheden voor zo'n provinciaal warmtebedrijf met Enexis en Energiebeheer Nederland (EBN).

Het provinciebestuur wilde niet afwachten op een besluit vanuit Den Haag en besloot alvast voor te sorteren op het invoeren van de wet. Begin dit jaar werd er officieel een handtekening gezet onder een intentieverklaring.

Zo werd er onderzocht hoe inwoners dachten over een provinciebreed warmtebedrijf en is er gekeken of EBN de Amercentrale in Geertruidenberg kon overkopen van energiebedrijf Ennatuurlijk. Die centrale verzorgt momenteel warmte voor ongeveer 51.000 huishoudens in Breda, Tilburg, Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg en Made.