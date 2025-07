Cody Gakpo aangeslagen na dood teamgenoot Diogo Jota: 'I love you, brother'

Voetballer Cody Gakpo reageert verslagen op de dood van zijn Liverpool-teamgenoot Diogo Jota (28). De twee speelden sinds 2023 samen bij de Engelse club. Jota kwam donderdagochtend om het leven in Spanje, zijn auto raakte van de weg en vatte vlam. Ook zijn broer overleefde de crash niet.

Op Instagram deelt de Eindhovense aanvaller een foto van hem en Jota. De twee omhelzen elkaar euforisch na een wedstrijd in april die met 3-1 gewonnen werd. 'I love you bro. May your soul rest in peace', schrijft Gakpo bij de foto.

"Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden", schrijft hij in zijn post. "Ik hield ervan om met je te spelen, maar waardeer je vooral als mens. Ik ben dankbaar voor de momenten die we hebben gehad. Dankje dat je iedereen op of naast het veld een lach bezorgde."

Gakpo speelde sinds 2023 met de Portugese Jota. Vorig jaar won Liverpool nog het kampioenschap in Engeland. Ook Bredanaar Virgil van Dijk speelt in hetzelfde team.