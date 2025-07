Willem II verwelkomt nieuwe spits: Devin Haen tekent voor drie jaar

Devin Haen is de nieuwe spits van Willem II. De 21-jarige spits komt over van Feyenoord en tekent een contract voor drie jaar in Tilburg, met de optie voor nog één jaar.

Met Haen haalt Willem II ervaring én doelpunten in huis en dat is nodig ook. Met het vertrek van huurling Vaesen en het aflopende contract van Bokila hadden de Tilburgers eigenlijk geen echte spits meer in huis. Haen is blij in Tilburg te kunnen tekenen. “Spelen in een bomvol stadion met zo’n fantastische sfeer, dát is waar je het voor doet als voetballer”, vertelt de spits aan de clubmedia. De nieuwe nummer 9 ziet in Willem II een club waar hij zich kan door ontwikkelen. “Na goede gesprekken met de technische leiding ben ik overtuigd geraakt van het plan dat hier ligt. Ik wil me de komende jaren verder ontwikkelen en belangrijk zijn voor het team én de supporters.”