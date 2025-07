Zachte G steeds normaler: ‘Het is niet allemaal meer dertien in een dozijn'

Carrière maken in de Randstad, terwijl je zelf uit Brabant komt en een flink accent hebt. Een paar jaar geleden kwam dat soort mensen regelmatig langs bij logopedist Cindy Maes uit Eindhoven, met het verzoek om hen van dat accent af te helpen. “Maar de zachte G lijkt meer en meer geaccepteerd”, zegt Cindy.

Van kantoor tot radio en televisie, steeds vaker hoor je die typische Brabantse tongval. En dat mag wat haar betreft best. “Ik vind het wel z'n charme hebben", zegt Cindy. "Het maakt mensen juist menselijker. Niet iedereen hoeft die standaard Hilversumse G meer te hebben. Vroeger klonk iedere presentator als dertien in een dozijn.”

Cindy begeleidt al jaren mensen met hun stem en uitspraak. Ze merkt een duidelijke verandering in hoe er naar het Brabantse accent wordt gekeken. “Vroeger mocht je geen zachte G hebben, zeker niet als je carrière wilde maken in de media of theaterwereld. Tegenwoordig hoor je die steeds vaker en dat is prima. Goede articulatie en het plaatsen van klinkers zijn vaker een probleem.”