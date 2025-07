Automobilist komt om het leven bij crash tegen boom

Een automobilist is donderdagavond om het leven gekomen bij een crash tegen een boom aan de Gagel in het buitengebied van Hooge Mierde. De auto was rond tien voor half acht onderweg van Reusel naar Hooge Mierde en botste zo'n honderd meter na een bocht tegen een boom aan de linkerkant van de weg.

De bestuurder kwam door de zware botsing om het leven. Een traumahelikopter en meerdere hulpdiensten kwamen op het ongeluk af, maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. De politie doet onderzoek naar het dodelijke ongeluk en de weg wordt opgeruimd. De weg is afgesloten voor verkeer voor de afhandeling van het ongeluk.

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink