De politie is donderdagnacht massaal uitgerukt naar de Nederbrakelstraat in Breda, nadat daar rond kwart over drie 's nachts brand was gemeld. De straat werd ruim afgezet.

Agenten gingen in gesprek met diverse mensen voor een huis. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Op de plaats waar de commotie was, staat een mobiele veiligheidscamera.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.