Gewonde door ontploffing vuurwerk, voordeur vernield

Bij de ontploffing van een vuurwerkbom is donderdagnacht rond drie uur iemand gewond geraakt aan de Nederbrakelstraat in Breda. Een voordeur raakte beschadigd door de knal en de straat werd ruim afgezet.

Rond kwart over drie 's nachts werd er een brand bij het huis gemeld. De politie rukte massaal uit. Het bleek al snel om een ontploffing van een vuurwerkbom te gaan. Ambulancepersoneel kwam ter plaatse voor de gewonde, die niet mee naar het ziekenhuis hoefde. De persoon is doorverwezen naar de huisarts.

Agenten gingen in gesprek met diverse mensen voor het huis. Op de plaats waar de commotie was, staat een mobiele veiligheidscamera. De politie doet verder onderzoek en is op zoek naar getuigen.